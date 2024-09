Schwacher Handel: TecDAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste

Am Freitag verlor der TecDAX via XETRA zum Handelsende 2,27 Prozent auf 3 263,96 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 538,964 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,259 Prozent auf 3 331,14 Punkte an der Kurstafel, nach 3 339,79 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 261,27 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 331,75 Punkten.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 1,18 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 20.08.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 324,48 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.06.2024, wurde der TecDAX mit 3 311,42 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 20.09.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 066,70 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Minus von 1,82 Prozent zu Buche. Bei 3 490,44 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 125,18 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell ATOSS Software (+ 1,25 Prozent auf 129,80 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 0,71 Prozent auf 56,90 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,19 Prozent auf 26,07 EUR), Nordex (-0,13 Prozent auf 15,15 EUR) und freenet (-0,30 Prozent auf 26,68 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Sartorius vz (-6,90 Prozent auf 230,90 EUR), Elmos Semiconductor (-6,55 Prozent auf 64,20 EUR), Infineon (-5,72 Prozent auf 29,07 EUR), CompuGroup Medical SE (-5,36 Prozent auf 13,23 EUR) und EVOTEC SE (-5,36 Prozent auf 6,01 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 16 186 645 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 232,810 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,97 zu Buche schlagen. Mit 6,89 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

