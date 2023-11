Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit Abgaben

Der Handel in Europa verläuft aktuell in ruhigen Bahnen.

Am Montag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,05 Prozent tiefer bei 4 338,52 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,793 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,055 Prozent auf 4 338,40 Punkte an der Kurstafel, nach 4 340,77 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 333,90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 348,49 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 20.10.2023, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 024,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, lag der Euro STOXX 50 bei 4 212,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, notierte der Euro STOXX 50 bei 3 924,84 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 12,51 Prozent aufwärts. Bei 4 491,51 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 802,51 Zählern.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell adidas (+ 1,70 Prozent auf 182,70 EUR), SAP SE (+ 1,56 Prozent auf 139,36 EUR), UniCredit (+ 1,34 Prozent auf 25,28 EUR), Flutter Entertainment (+ 1,18 Prozent auf 128,45 GBP) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,09 Prozent auf 40,96 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Bayer (-18,72 Prozent auf 33,69 EUR), Intesa Sanpaolo (-3,63 Prozent auf 2,57 EUR), Siemens (-0,71 Prozent auf 147,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,26 Prozent auf 108,56 EUR) und Allianz (-0,20 Prozent auf 228,05 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20 732 895 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 355,380 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,12 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,37 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

