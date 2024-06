Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX mit Abgaben

Am Nachmittag ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Mittwoch sinkt der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA um 0,26 Prozent auf 18 145,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 048,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 366,50 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wies der LUS-DAX 18 700,00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 26.03.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 18 369,00 Punkten auf. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 26.06.2023, bei 15 835,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,37 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 18 888,50 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Sartorius vz (+ 2,01 Prozent auf 223,80 EUR), SAP SE (+ 1,76 Prozent auf 184,92 EUR), adidas (+ 1,28 Prozent auf 220,70 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,82 Prozent auf 54,04 EUR) und Infineon (+ 0,81 Prozent auf 34,35 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen BMW (-2,81 Prozent auf 87,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,35 Prozent auf 104,05 EUR), BASF (-2,29 Prozent auf 45,35 EUR), RWE (-2,29 Prozent auf 32,89 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (-2,26 Prozent auf 131,41 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 2 307 582 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 209,470 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

