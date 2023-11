Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Der SDAX verliert heute nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 1,10 Prozent schwächer bei 12 806,12 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 103,579 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,725 Prozent auf 12 854,59 Punkte an der Kurstafel, nach 12 948,41 Punkten am Vortag.

Bei 12 806,12 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 12 854,59 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der SDAX bereits um 1,45 Prozent nach. Vor einem Monat, am 10.10.2023, stand der SDAX noch bei 12 822,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2023, wurde der SDAX mit 13 414,12 Punkten berechnet. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 10.11.2022, einen Stand von 12 265,15 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 5,97 Prozent aufwärts. Bei 13 880,68 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 973,73 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit IONOS (+ 1,97 Prozent auf 14,50 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (+ 0,65 Prozent auf 3,85 EUR), KWS SAAT SE (+ 0,39 Prozent auf 52,00 EUR), adesso SE (+ 0,31 Prozent auf 96,80 EUR) und JOST Werke (+ 0,23 Prozent auf 44,05 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil ADTRAN (-5,11 Prozent auf 5,01 USD), Energiekontor (-3,96 Prozent auf 65,40 EUR), Aroundtown SA (-3,15 Prozent auf 2,06 EUR), MorphoSys (-3,05 Prozent auf 30,20 EUR) und SFC Energy (-2,82 Prozent auf 18,62 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 185 591 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 9,460 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Die TRATON-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die pbb-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,93 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

