Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Abschläge

Der SDAX zeigte sich schlussendlich in Rot.

Zum Handelsschluss sank der SDAX im XETRA-Handel um 0,21 Prozent auf 14 320,95 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 103,516 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,178 Prozent fester bei 14 377,02 Punkten, nach 14 351,42 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 14 305,63 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 419,12 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 1,27 Prozent. Vor einem Monat, am 28.05.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 15 149,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.03.2024, bewegte sich der SDAX bei 14 294,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.06.2023, wurde der SDAX mit 13 294,42 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 3,62 Prozent aufwärts. Bei 15 337,24 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. 13 230,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell ADTRAN (+ 6,81 Prozent auf 5,33 USD), AUTO1 (+ 6,10 Prozent auf 6,09 EUR), SCHOTT Pharma (+ 5,52 Prozent auf 30,60 EUR), DEUTZ (+ 3,88 Prozent auf 6,03 EUR) und SMA Solar (+ 2,17 Prozent auf 26,36 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen MLP SE (-7,73 Prozent auf 5,73 EUR), Deutsche Beteiligungs (-6,49 Prozent auf 25,20 EUR), CompuGroup Medical SE (-4,42 Prozent auf 23,80 EUR), Eckert Ziegler (-4,22 Prozent auf 45,86 EUR) und Ceconomy St (-3,88 Prozent auf 2,97 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die DEUTZ-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 604 002 Aktien gehandelt. Mit 6,946 Mrd. Euro weist die Deutsche Wohnen SE-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,46 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at