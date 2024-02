Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX verliert zum Start

So bewegt sich der TecDAX am Mittwoch.

Um 09:11 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,30 Prozent leichter bei 3 343,74 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 507,909 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,147 Prozent auf 3 348,74 Punkte an der Kurstafel, nach 3 353,66 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 348,80 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 3 341,52 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 0,041 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bei 3 337,41 Punkten. Der TecDAX notierte am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, bei 2 845,05 Punkten. Der TecDAX erreichte am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, einen Stand von 3 180,09 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,576 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 373,55 Punkten. Bei 3 187,26 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit ATOSS Software (+ 4,49 Prozent auf 256,00 EUR), Sartorius vz (+ 1,55 Prozent auf 340,50 EUR), Nagarro SE (+ 0,94 Prozent auf 90,95 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,13 Prozent auf 19,74 EUR) und PNE (+ 0,00 Prozent auf 13,24 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil ADTRAN (-10,69 Prozent auf 6,43 USD), Bechtle (-2,36 Prozent auf 47,99 EUR), Siltronic (-2,17 Prozent auf 85,50 EUR), AIXTRON SE (-1,28 Prozent auf 34,67 EUR) und Infineon (-1,11 Prozent auf 33,84 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 510 612 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 189,491 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

2024 hat die freenet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Mit 7,27 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at