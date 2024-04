Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Um 16:00 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,15 Prozent tiefer bei 38 404,91 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 13,290 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,522 Prozent auf 38 662,28 Punkte an der Kurstafel, nach 38 461,51 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 38 567,57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 38 374,46 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1,31 Prozent nach unten. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 11.03.2024, den Stand von 38 769,66 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 11.01.2024, einen Wert von 37 711,02 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 11.04.2023, den Wert von 33 684,79 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 1,83 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 39 889,05 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Nike (+ 2,87 Prozent auf 91,55 USD), Amgen (+ 1,89 Prozent auf 271,49 USD), 3M (+ 0,53 Prozent auf 93,12 USD), Apple (+ 0,53 Prozent auf 168,67 USD) und Microsoft (+ 0,47 Prozent auf 425,25 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Boeing (-1,33 Prozent auf 172,31 USD), Travelers (-1,28 Prozent auf 221,52 USD), Merck (-0,82 Prozent auf 125,71 USD), Goldman Sachs (-0,74 Prozent auf 397,80 USD) und JPMorgan Chase (-0,69 Prozent auf 194,12 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 1 460 686 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,953 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,84 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,65 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

