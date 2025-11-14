Börse New York in Rot: Dow Jones schwächelt

Der Dow Jones zeigt sich am Mittag mit negativen Notierungen.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 0,31 Prozent schwächer bei 47 311,62 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 19,625 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,51 Prozent höher bei 48 173,92 Punkten in den Freitagshandel, nach 47 457,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 46 863,05 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 47 326,70 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,460 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.10.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 46 270,46 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 44 911,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.11.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 43 750,86 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 11,60 Prozent zu. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 48 431,57 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Merck (+ 1,81 Prozent auf 94,61 USD), Salesforce (+ 1,41 Prozent auf 243,82 USD), NVIDIA (+ 1,35) Prozent auf 189,38 USD), Microsoft (+ 1,26 Prozent auf 509,64 USD) und Cisco (+ 1,14 Prozent auf 78,26 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil UnitedHealth (-2,99 Prozent auf 322,57 USD), Nike (-2,50 Prozent auf 64,38 USD), Home Depot (-1,87 Prozent auf 312,85 EUR), American Express (-1,73 Prozent auf 358,41 USD) und Walt Disney (-1,58 Prozent auf 105,91 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 21 334 325 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,048 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie weist mit 8,76 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

