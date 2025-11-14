NYSE-Handel Dow Jones sackt zum Handelsende ab

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0,65 Prozent leichter bei 47 147,48 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 19,625 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 1,51 Prozent höher bei 48 173,92 Punkten in den Freitagshandel, nach 47 457,22 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 46 863,05 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 47 380,07 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,111 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 14.10.2025, bei 46 270,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44 911,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.11.2024, stand der Dow Jones bei 43 750,86 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 11,22 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 48 431,57 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 1,77 Prozent auf 190,17 USD), Microsoft (+ 1,37 Prozent auf 510,18 USD), Salesforce (+ 1,34) Prozent auf 243,66 USD), Chevron (+ 1,31 Prozent auf 157,62 USD) und Cisco (+ 0,80 Prozent auf 78,00 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen UnitedHealth (-3,21 Prozent auf 321,86 USD), Nike (-2,82 Prozent auf 64,17 USD), American Express (-2,07 Prozent auf 357,18 USD), Sherwin-Williams (-1,97 Prozent auf 332,18 USD) und JPMorgan Chase (-1,90 Prozent auf 303,61 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 46 132 160 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,048 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at