Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Start des Montagshandels leichter

Der Dow Jones verliert am ersten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 16:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,25 Prozent schwächer bei 36 154,73 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 10,976 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,913 Prozent auf 35 914,45 Punkte an der Kurstafel, nach 36 245,50 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tagestief bei 36 029,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 36 238,18 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, den Wert von 34 061,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wies der Dow Jones 34 837,71 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.12.2022, einen Stand von 34 429,88 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 9,11 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 36 264,85 Punkten. Bei 31 429,82 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit 3M (+ 1,43 Prozent auf 101,28 USD), Home Depot (+ 1,08 Prozent auf 323,06 USD), Merck (+ 1,03 Prozent auf 104,53 USD), IBM (+ 0,92 Prozent auf 162,02 USD) und Nike (+ 0,79 Prozent auf 114,38 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Intel (-2,49 Prozent auf 42,65 USD), Salesforce (-2,41 Prozent auf 253,74 USD), Microsoft (-2,28 Prozent auf 365,97 USD), Apple (-1,07 Prozent auf 189,19 USD) und Caterpillar (-0,78 Prozent auf 254,77 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Die Microsoft-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 1 594 067 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 2,740 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,28 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,42 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at