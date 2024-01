Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone

Am Dienstag verbucht der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 0,46 Prozent auf 14 903,87 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,431 Prozent leichter bei 14 908,26 Punkten, nach 14 972,76 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 14 939,41 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 864,20 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, einen Wert von 14 813,92 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.10.2023, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 13 567,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.01.2023, den Wert von 11 079,16 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 0,934 Prozent zu. 15 063,61 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 477,57 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Ebix (+ 6,02 Prozent auf 2,29 USD), EMCORE (+ 5,91 Prozent auf 0,59 USD), Geospace Technologies (+ 4,63 Prozent auf 14,69 USD), Corcept Therapeutics (+ 4,27 Prozent auf 24,19 USD) und Synopsys (+ 3,30 Prozent auf 510,73 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Enzon Pharmaceuticals (-9,86 Prozent auf 0,08 USD), Cutera (-7,49 Prozent auf 3,46 USD), Dixie Group (-7,05 Prozent auf 0,62 USD), Microvision (-5,76 Prozent auf 2,29 USD) und Baiducom (-5,29 Prozent auf 103,34 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 2 244 692 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,643 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Alliance Resource Partners LP-Aktie mit 4,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die CRESUD-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 42,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

