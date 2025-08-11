LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|Index-Performance im Blick
|
11.08.2025 12:27:09
Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 schwächelt
Am Montag verbucht der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext ein Minus in Höhe von 0,21 Prozent auf 7 726,71 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,325 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,274 Prozent höher bei 7 764,24 Punkten in den Montagshandel, nach 7 743,00 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag am Montag bei 7 713,44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 764,24 Punkten erreichte.
CAC 40 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 11.07.2025, lag der CAC 40 noch bei 7 829,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wurde der CAC 40 mit 7 743,75 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 269,71 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 4,50 Prozent zu Buche. Bei 8 257,88 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 763,76 Punkten.
CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 36 399 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 228,867 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
CAC 40-Fundamentaldaten
Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
Analysen zu Airbus SEmehr Analysen
|08.08.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|176,24
|0,02%
|Carrefour S.A.
|12,74
|0,95%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|462,25
|-0,43%
|Société Générale (Societe Generale)
|57,06
|-0,70%
|Stellantis
|8,10
|-0,02%
|Worldline SA
|3,10
|1,27%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|7 722,71
|-0,26%