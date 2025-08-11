Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 schwächelt

Der CAC 40 zeigt sich am Montag im Minus.

Am Montag verbucht der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext ein Minus in Höhe von 0,21 Prozent auf 7 726,71 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,325 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,274 Prozent höher bei 7 764,24 Punkten in den Montagshandel, nach 7 743,00 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Montag bei 7 713,44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 764,24 Punkten erreichte.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 11.07.2025, lag der CAC 40 noch bei 7 829,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wurde der CAC 40 mit 7 743,75 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 269,71 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 4,50 Prozent zu Buche. Bei 8 257,88 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 763,76 Punkten.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 36 399 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 228,867 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

CAC 40-Fundamentaldaten

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at