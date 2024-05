Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zeigt sich nachmittags leichter

Um 15:42 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,82 Prozent schwächer bei 8 065,56 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,505 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,027 Prozent auf 8 134,72 Punkte an der Kurstafel, nach 8 132,49 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 148,76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 8 059,82 Einheiten.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, bei 8 088,24 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 28.02.2024, einen Stand von 7 954,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, einen Wert von 7 319,18 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,10 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 281,10 Punkten.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Sanofi-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 60 678 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 373,205 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Die Renault-Aktie verzeichnet mit 4,06 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index bietet die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

