Schwacher Wochentag in Wien: ATX beginnt die Sitzung mit Verlusten

Um 09:11 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,08 Prozent leichter bei 3 663,63 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 118,158 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,005 Prozent höher bei 3 666,84 Punkten, nach 3 666,66 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 3 662,64 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 673,56 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der ATX bereits um 1,27 Prozent. Vor einem Monat, am 11.06.2024, lag der ATX noch bei 3 612,89 Punkten. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 11.04.2024, mit 3 544,84 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 11.07.2023, notierte der ATX bei 3 110,18 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 7,37 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit BAWAG (+ 1,41 Prozent auf 64,90 EUR), Lenzing (+ 1,40 Prozent auf 32,65 EUR), Raiffeisen (+ 0,41 Prozent auf 17,15 EUR), Wienerberger (+ 0,32 Prozent auf 31,68 EUR) und OMV (+ 0,25 Prozent auf 39,90 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen voestalpine (-3,06 Prozent auf 24,70 EUR), AT S (AT&S) (-1,09 Prozent auf 20,02 EUR), DO (-1,08 Prozent auf 165,60 EUR), IMMOFINANZ (-0,75 Prozent auf 26,45 EUR) und Andritz (-0,62 Prozent auf 55,95 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 27 351 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 26,473 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 3,12 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,58 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

