Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime liegt im Minus

Der ATX Prime bewegt sich am zweiten Tag der Woche auf rotem Terrain.

Um 12:10 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,15 Prozent schwächer bei 1 588,31 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,063 Prozent auf 1 605,78 Punkte an der Kurstafel, nach 1 606,79 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 1 606,23 Punkte, das Tagestief hingegen 1 587,84 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, einen Stand von 1 573,51 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.08.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1 622,81 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.11.2022, lag der ATX Prime noch bei 1 575,43 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 0,291 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 513,39 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Semperit (+ 1,32 Prozent auf 15,40 EUR), Polytec (+ 1,14 Prozent auf 4,00 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,08 Prozent auf 37,30 EUR), S IMMO (+ 1,08 Prozent auf 13,10 EUR) und Österreichische Post (+ 0,83 Prozent auf 30,55 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Lenzing (-4,32 Prozent auf 36,55 EUR), OMV (-3,66 Prozent auf 40,79 EUR), Verbund (-2,75 Prozent auf 83,10 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,08 Prozent auf 9,40 EUR) und STRABAG SE (-1,69 Prozent auf 37,75 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 108 937 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 29,391 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 1,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BAWAG-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,59 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at