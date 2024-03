Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime präsentiert sich letztendlich schwächer

Wenig Veränderung war am Abend in Wien zu beobachten.

Letztendlich beendete der ATX Prime den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 1 708,41 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,143 Prozent auf 1 708,68 Punkte an der Kurstafel, nach 1 711,13 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 703,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 714,84 Einheiten.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 0,183 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, bei 1 738,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.11.2023, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 638,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.02.2023, notierte der ATX Prime bei 1 782,08 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 0,328 Prozent nach unten. Bei 1 750,09 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 664,49 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit FACC (+ 2,36 Prozent auf 6,07 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,33 Prozent auf 6,14 EUR), EVN (+ 1,72 Prozent auf 23,65 EUR), BAWAG (+ 1,66 Prozent auf 52,10 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,37 Prozent auf 118,40 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Marinomed Biotech (-3,40 Prozent auf 22,70 EUR), Lenzing (-2,78 Prozent auf 29,70 EUR), AT S (AT&S) (-2,73 Prozent auf 19,25 EUR), Palfinger (-1,84 Prozent auf 24,00 EUR) und Telekom Austria (-1,69 Prozent auf 7,54 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 588 877 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 22,791 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 2,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Semperit-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,19 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at