ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|SIX-Handel im Fokus
|
17.12.2025 17:59:20
Schwacher Wochentag in Zürich: SLI letztendlich mit Abgaben
Am Mittwoch ging es im SLI via SIX zum Handelsende um 0,25 Prozent auf 2 107,13 Punkte nach unten. Zuvor ging der SLI 0,024 Prozent fester bei 2 112,86 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 112,36 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 105,46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 114,71 Einheiten.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht kletterte der SLI bereits um 0,599 Prozent. Vor einem Monat, am 17.11.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 038,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.09.2025, wurde der SLI mit 1 983,08 Punkten berechnet. Der SLI stand vor einem Jahr, am 17.12.2024, bei 1 941,20 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 9,66 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 146,62 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 721,32 Punkten.
Aufsteiger und Absteiger im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Sandoz (+ 1,66 Prozent auf 57,44 CHF), Alcon (+ 1,41 Prozent auf 63,36 CHF), Lindt (+ 1,30) Prozent auf 11 730,00 CHF), Nestlé (+ 1,17 Prozent auf 79,36 CHF) und Temenos (+ 1,04 Prozent auf 77,45 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Logitech (-4,92 Prozent auf 84,62 CHF), Holcim (-2,64 Prozent auf 75,16 CHF), VAT (-1,97 Prozent auf 373,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,88 Prozent auf 57,30 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,50 Prozent auf 173,45 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 558 933 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 274,155 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,60 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Nachrichten
|
17:58
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
17:58
|Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SMI letztendlich steigen (finanzen.at)
|
15:58
|Gute Stimmung in Zürich: SMI mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27
|Gute Stimmung in Zürich: SMI-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel in Zürich: SMI zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
17.12.25
|SMI-Handel aktuell: SMI zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
17.12.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.12.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)