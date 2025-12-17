Schwacher Wochentag in Zürich: SLI letztendlich mit Abgaben

Der SLI bewegte sich am Mittwoch im Minus.

Am Mittwoch ging es im SLI via SIX zum Handelsende um 0,25 Prozent auf 2 107,13 Punkte nach unten. Zuvor ging der SLI 0,024 Prozent fester bei 2 112,86 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 112,36 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 105,46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 114,71 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der SLI bereits um 0,599 Prozent. Vor einem Monat, am 17.11.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 038,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.09.2025, wurde der SLI mit 1 983,08 Punkten berechnet. Der SLI stand vor einem Jahr, am 17.12.2024, bei 1 941,20 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 9,66 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 146,62 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 721,32 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Sandoz (+ 1,66 Prozent auf 57,44 CHF), Alcon (+ 1,41 Prozent auf 63,36 CHF), Lindt (+ 1,30) Prozent auf 11 730,00 CHF), Nestlé (+ 1,17 Prozent auf 79,36 CHF) und Temenos (+ 1,04 Prozent auf 77,45 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Logitech (-4,92 Prozent auf 84,62 CHF), Holcim (-2,64 Prozent auf 75,16 CHF), VAT (-1,97 Prozent auf 373,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,88 Prozent auf 57,30 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,50 Prozent auf 173,45 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 558 933 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 274,155 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,60 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

