Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

SLI-Entwicklung 15.12.2025 09:29:05

Pluszeichen in Zürich: SLI zum Handelsstart im Aufwind

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SLI auch derzeit aufwärts.

Um 09:12 Uhr legt der SLI im SIX-Handel um 0,38 Prozent auf 2 095,70 Punkte zu. Zuvor ging der SLI 0,331 Prozent höher bei 2 094,59 Punkten in den Handel, nach 2 087,68 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 093,21 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 2 095,70 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 051,84 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 15.09.2025, einen Stand von 2 007,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, notierte der SLI bei 1 938,31 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9,06 Prozent zu. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Richemont (+ 1,83 Prozent auf 169,40 CHF), Sonova (+ 1,80 Prozent auf 203,60 CHF), Swatch (I) (+ 1,34 Prozent auf 166,35 CHF), Adecco SA (+ 0,99 Prozent auf 22,36 CHF) und Partners Group (+ 0,99 Prozent auf 960,80 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Lonza (-2,49 Prozent auf 502,00 CHF), Straumann (-0,84 Prozent auf 94,48 CHF), VAT (-0,64 Prozent auf 388,40 CHF), ams-OSRAM (-0,59 Prozent auf 7,59 CHF) und Novartis (-0,15 Prozent auf 105,34 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 322 634 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 270,013 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle SLI-Werte im Überblick

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

08.12.25 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.11.25 Novartis Neutral UBS AG
21.11.25 Novartis Buy Deutsche Bank AG
21.11.25 Novartis Underweight Barclays Capital
21.11.25 Novartis Outperform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

Adecco SA 23,42 1,65% Adecco SA
ams-OSRAM AG 7,98 -1,72% ams-OSRAM AG
Lonza AG (N) 550,80 -1,99% Lonza AG (N)
Novartis AG 113,00 -0,22% Novartis AG
Partners Group AG 1 019,00 0,49% Partners Group AG
Richemont 178,15 -2,01% Richemont
Roche AG (Genussschein) 318,50 0,54% Roche AG (Genussschein)
Sonova AG 217,90 0,88% Sonova AG
Straumann Holding AG 102,60 0,69% Straumann Holding AG
Swatch (I) 176,85 0,91% Swatch (I)
Swiss Re AG 139,50 -0,39% Swiss Re AG
Temenos AG 79,95 -0,81% Temenos AG
UBS 36,82 -0,03% UBS
VAT 416,50 -0,02% VAT

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 106,82 0,92%

ATX stärker -- DAX freundlich -- Asiens Börsen verlieren
Der heimische Aktienmarkt notiert im Plus, während der deutsche Aktienmarkt Gewinne verzeichnet. Asiens Börsen geben zum Wochenbeginn nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

