|SLI-Entwicklung
|
15.12.2025 09:29:05
Pluszeichen in Zürich: SLI zum Handelsstart im Aufwind
Um 09:12 Uhr legt der SLI im SIX-Handel um 0,38 Prozent auf 2 095,70 Punkte zu. Zuvor ging der SLI 0,331 Prozent höher bei 2 094,59 Punkten in den Handel, nach 2 087,68 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 093,21 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 2 095,70 Einheiten.
SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 051,84 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 15.09.2025, einen Stand von 2 007,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, notierte der SLI bei 1 938,31 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9,06 Prozent zu. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Richemont (+ 1,83 Prozent auf 169,40 CHF), Sonova (+ 1,80 Prozent auf 203,60 CHF), Swatch (I) (+ 1,34 Prozent auf 166,35 CHF), Adecco SA (+ 0,99 Prozent auf 22,36 CHF) und Partners Group (+ 0,99 Prozent auf 960,80 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Lonza (-2,49 Prozent auf 502,00 CHF), Straumann (-0,84 Prozent auf 94,48 CHF), VAT (-0,64 Prozent auf 388,40 CHF), ams-OSRAM (-0,59 Prozent auf 7,59 CHF) und Novartis (-0,15 Prozent auf 105,34 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 322 634 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 270,013 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf
Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Analysen zu Novartis AGmehr Analysen
|08.12.25
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|21.11.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Adecco SA
|23,42
|1,65%
|ams-OSRAM AG
|7,98
|-1,72%
|Lonza AG (N)
|550,80
|-1,99%
|Novartis AG
|113,00
|-0,22%
|Partners Group AG
|1 019,00
|0,49%
|Richemont
|178,15
|-2,01%
|Roche AG (Genussschein)
|318,50
|0,54%
|Sonova AG
|217,90
|0,88%
|Straumann Holding AG
|102,60
|0,69%
|Swatch (I)
|176,85
|0,91%
|Swiss Re AG
|139,50
|-0,39%
|Temenos AG
|79,95
|-0,81%
|UBS
|36,82
|-0,03%
|VAT
|416,50
|-0,02%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 106,82
|0,92%