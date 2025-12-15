Pluszeichen in Zürich: SLI zum Handelsstart im Aufwind

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SLI auch derzeit aufwärts.

Um 09:12 Uhr legt der SLI im SIX-Handel um 0,38 Prozent auf 2 095,70 Punkte zu. Zuvor ging der SLI 0,331 Prozent höher bei 2 094,59 Punkten in den Handel, nach 2 087,68 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 093,21 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 2 095,70 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 051,84 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 15.09.2025, einen Stand von 2 007,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, notierte der SLI bei 1 938,31 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9,06 Prozent zu. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Richemont (+ 1,83 Prozent auf 169,40 CHF), Sonova (+ 1,80 Prozent auf 203,60 CHF), Swatch (I) (+ 1,34 Prozent auf 166,35 CHF), Adecco SA (+ 0,99 Prozent auf 22,36 CHF) und Partners Group (+ 0,99 Prozent auf 960,80 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Lonza (-2,49 Prozent auf 502,00 CHF), Straumann (-0,84 Prozent auf 94,48 CHF), VAT (-0,64 Prozent auf 388,40 CHF), ams-OSRAM (-0,59 Prozent auf 7,59 CHF) und Novartis (-0,15 Prozent auf 105,34 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 322 634 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 270,013 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

