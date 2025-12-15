VAT Aktie

VAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901

Hochrechnung 15.12.2025 10:04:02

SPI-Titel VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VAT von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in VAT eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 15.12.2024 wurden VAT-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren VAT-Anteile 341,60 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das VAT-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,927 VAT-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 144,32 CHF, da sich der Wert einer VAT-Aktie am 12.12.2025 auf 390,90 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14,43 Prozent angezogen.

VAT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,73 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu VATmehr Nachrichten

Analysen zu VATmehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

VAT 416,50 -0,02% VAT

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stärker -- DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert im Plus, während der deutsche Aktienmarkt Gewinne verzeichnet. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

