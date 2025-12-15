SPI-Titel VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VAT von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in VAT eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 15.12.2024 wurden VAT-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren VAT-Anteile 341,60 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das VAT-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,927 VAT-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 144,32 CHF, da sich der Wert einer VAT-Aktie am 12.12.2025 auf 390,90 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14,43 Prozent angezogen.

VAT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,73 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

