VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|Hochrechnung
|
15.12.2025 10:04:02
SPI-Titel VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VAT von vor einem Jahr abgeworfen
Am 15.12.2024 wurden VAT-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren VAT-Anteile 341,60 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das VAT-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,927 VAT-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 144,32 CHF, da sich der Wert einer VAT-Aktie am 12.12.2025 auf 390,90 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14,43 Prozent angezogen.
VAT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,73 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VATmehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Titel VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VAT von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Zürich: SLI zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
12.12.25
|Gute Stimmung in Zürich: SLI am Freitagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12.12.25
|Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SLI zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
10.12.25
|SIX-Handel SLI fällt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
10.12.25
|Schwacher Handel: SLI präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
10.12.25
|Schwacher Handel: SLI leichter (finanzen.at)
|
10.12.25
|Mittwochshandel in Zürich: SLI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu VATmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|VAT
|416,50
|-0,02%