SLI im Blick 15.12.2025 15:59:04

Börse Zürich in Grün: SLI am Nachmittag in Grün

Börse Zürich in Grün: SLI am Nachmittag in Grün

Der SLI gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt.

Am Montag notiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 1,04 Prozent stärker bei 2 109,37 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,331 Prozent fester bei 2 094,59 Punkten in den Montagshandel, nach 2 087,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 112,17 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 093,21 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 051,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 007,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, bei 1 938,31 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 9,77 Prozent. Bei 2 146,62 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 721,32 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Sonova (+ 2,55 Prozent auf 205,10 CHF), Givaudan (+ 2,28 Prozent auf 3 140,00 CHF), Swiss Life (+ 2,00 Prozent auf 889,00 CHF), Sika (+ 1,94 Prozent auf 162,85 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,90 Prozent auf 177,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil ams-OSRAM (-0,20 Prozent auf 7,62 CHF), Straumann (+ 0,02 Prozent auf 95,30 CHF), UBS (+ 0,03 Prozent auf 34,34 CHF), Swatch (I) (+ 0,18 Prozent auf 164,45 CHF) und VAT (+ 0,51 Prozent auf 392,90 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 720 647 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 270,013 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,60 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 5,11 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

