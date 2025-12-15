Kühne + Nagel International Aktie
Börse Zürich in Grün: SLI am Nachmittag in Grün
Am Montag notiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 1,04 Prozent stärker bei 2 109,37 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,331 Prozent fester bei 2 094,59 Punkten in den Montagshandel, nach 2 087,68 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 112,17 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 093,21 Zählern.
So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 051,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 007,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, bei 1 938,31 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 9,77 Prozent. Bei 2 146,62 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 721,32 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Sonova (+ 2,55 Prozent auf 205,10 CHF), Givaudan (+ 2,28 Prozent auf 3 140,00 CHF), Swiss Life (+ 2,00 Prozent auf 889,00 CHF), Sika (+ 1,94 Prozent auf 162,85 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,90 Prozent auf 177,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil ams-OSRAM (-0,20 Prozent auf 7,62 CHF), Straumann (+ 0,02 Prozent auf 95,30 CHF), UBS (+ 0,03 Prozent auf 34,34 CHF), Swatch (I) (+ 0,18 Prozent auf 164,45 CHF) und VAT (+ 0,51 Prozent auf 392,90 CHF).
Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 720 647 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 270,013 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der SLI-Mitglieder
Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,60 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 5,11 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|7,98
|-1,72%
|Givaudan AG
|3 355,00
|1,61%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|186,85
|0,40%
|Roche AG (Genussschein)
|320,10
|1,04%
|Sika AG
|173,70
|1,43%
|Sonova AG
|217,90
|0,88%
|Straumann Holding AG
|102,60
|0,69%
|Swatch (I)
|176,85
|0,91%
|Swiss Life AG (N)
|938,00
|0,77%
|Swiss Re AG
|140,00
|-0,04%
|Temenos AG
|79,95
|-0,81%
|UBS
|36,76
|-0,19%
|VAT
|416,50
|-0,02%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 104,05
|0,78%
