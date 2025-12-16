Richemont Aktie

Richemont für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 16.12.2025 17:58:38

SLI-Handel aktuell: SLI legt letztendlich zu

SLI-Handel aktuell: SLI legt letztendlich zu

Der SLI kam am zweiten Tag der Woche nicht vom Fleck.

Am Dienstag beendete der SLI den Handel nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 2 112,36 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,230 Prozent auf 2 114,56 Punkte an der Kurstafel, nach 2 109,70 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 106,99 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 123,63 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 051,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, bewegte sich der SLI bei 1 984,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, lag der SLI-Kurs bei 1 938,48 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 9,93 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 146,62 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell UBS (+ 3,83 Prozent auf 35,47 CHF), Swatch (I) (+ 2,09 Prozent auf 168,30 CHF), Adecco SA (+ 1,71 Prozent auf 22,66 CHF), Holcim (+ 1,63 Prozent auf 77,20 CHF) und Richemont (+ 0,89 Prozent auf 169,35 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen VAT (-2,85 Prozent auf 381,30 CHF), ams-OSRAM (-2,45 Prozent auf 7,36 CHF), Sandoz (-2,08 Prozent auf 56,50 CHF), Alcon (-1,20 Prozent auf 62,48 CHF) und Julius Bär (-0,95 Prozent auf 60,22 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 8 777 847 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 269,465 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,60 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle SLI-Werte im Überblick

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alcon AGmehr Nachrichten