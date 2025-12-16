Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
16.12.2025 17:58:38
SLI-Handel aktuell: SLI legt letztendlich zu
Am Dienstag beendete der SLI den Handel nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 2 112,36 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,230 Prozent auf 2 114,56 Punkte an der Kurstafel, nach 2 109,70 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 106,99 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 123,63 Einheiten.
So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 051,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, bewegte sich der SLI bei 1 984,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, lag der SLI-Kurs bei 1 938,48 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 9,93 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 146,62 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern registriert.
Die Tops und Flops im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell UBS (+ 3,83 Prozent auf 35,47 CHF), Swatch (I) (+ 2,09 Prozent auf 168,30 CHF), Adecco SA (+ 1,71 Prozent auf 22,66 CHF), Holcim (+ 1,63 Prozent auf 77,20 CHF) und Richemont (+ 0,89 Prozent auf 169,35 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen VAT (-2,85 Prozent auf 381,30 CHF), ams-OSRAM (-2,45 Prozent auf 7,36 CHF), Sandoz (-2,08 Prozent auf 56,50 CHF), Alcon (-1,20 Prozent auf 62,48 CHF) und Julius Bär (-0,95 Prozent auf 60,22 CHF) unter Druck.
SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 8 777 847 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 269,465 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,60 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
