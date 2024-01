SDAX aktuell: SDAX mittags fester

Aktuell zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Um 12:10 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 1,14 Prozent fester bei 13 498,33 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 110,797 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,293 Prozent höher bei 13 384,63 Punkten in den Montagshandel, nach 13 345,59 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 13 528,56 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 384,63 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 22.12.2023, wies der SDAX einen Wert von 13 799,64 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, erreichte der SDAX einen Wert von 12 273,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, einen Wert von 13 158,16 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 2,34 Prozent abwärts. Bei 14 067,87 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit DEUTZ (+ 7,87 Prozent auf 5,20 EUR), Hypoport SE (+ 6,32 Prozent auf 176,70 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 6,10) Prozent auf 30,45 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,69 Prozent auf 19,96 EUR) und Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 4,63 Prozent auf 43,86 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil thyssenkrupp nucera (-2,85 Prozent auf 15,00 EUR), MorphoSys (-2,78 Prozent auf 32,57 EUR), Nagarro SE (-2,13 Prozent auf 89,75 EUR), CompuGroup Medical SE (-0,65 Prozent auf 39,50 EUR) und SCHOTT Pharma (-0,63 Prozent auf 31,60 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die DEUTZ-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 167 310 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 11,080 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Die TRATON-Aktie hat mit 4,61 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,72 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at