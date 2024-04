SDAX aktuell: So steht der SDAX am Nachmittag

Am vierten Tag der Woche ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Donnerstag geht es im SDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,63 Prozent auf 13 910,56 Punkte nach unten. Damit sind die enthaltenen Werte 115,637 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,123 Prozent fester bei 14 015,55 Punkten, nach 13 998,35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 015,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13 910,56 Punkten.

SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 2,82 Prozent abwärts. Der SDAX wurde vor einem Monat, am 18.03.2024, mit 13 881,21 Punkten bewertet. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.01.2024, bei 13 405,08 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 18.04.2023, den Wert von 13 662,63 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 0,647 Prozent nach oben. 14 638,48 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 230,25 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Varta (+ 7,24 Prozent auf 8,15 EUR), Südzucker (+ 3,43 Prozent auf 13,26 EUR), AUTO1 (+ 2,33) Prozent auf 4,58 EUR), pbb (+ 1,08 Prozent auf 4,51 EUR) und SGL Carbon SE (+ 1,00 Prozent auf 7,06 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil ProSiebenSat1 Media SE (-6,30 Prozent auf 7,37 EUR), CANCOM SE (-3,65 Prozent auf 28,48 EUR), Elmos Semiconductor (-2,71 Prozent auf 71,90 EUR), JOST Werke (-2,66 Prozent auf 43,85 EUR) und Kontron (-2,45 Prozent auf 18,72 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 751 209 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die TRATON-Aktie mit 16,825 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Im SDAX verzeichnet die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Schaeffler-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

