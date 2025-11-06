AUTO1 Aktie
|25,64EUR
|-2,64EUR
|-9,34%
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
AUTO1 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 von 34,60 auf 36,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autohändler habe erneut starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend im Resümee. Mit einer Investitionsphase werde die Grundlage für einen langfristig höheren Absatz gelegt, diese ziehe sich nun aber länger hin./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 20:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31,32 €
|
Abst. Kursziel*:
14,94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25,64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,41%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
