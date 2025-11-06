AUTO1 Aktie

25,64EUR -2,64EUR -9,34%
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

06.11.2025

AUTO1 Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 von 34,60 auf 36,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autohändler habe erneut starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend im Resümee. Mit einer Investitionsphase werde die Grundlage für einen langfristig höheren Absatz gelegt, diese ziehe sich nun aber länger hin./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 20:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AUTO1 Buy
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
31,32 € 		Abst. Kursziel*:
14,94%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
25,64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40,41%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

