AUTO1 Aktie

26,86EUR 0,12EUR 0,45%
AUTO1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

13.11.2025 11:36:21

AUTO1 Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen hätten ihre Erwartungen auf breiter Front übertroffen, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Online-Autovermarkter habe mit den Volumina in einem insgesamt stagnierenden Markt besser abgeschnitten als angenommen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Buy
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
31,32 € 		Abst. Kursziel*:
18,14%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,75%
Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

