AUTO1 Aktie
|24,64EUR
|-1,66EUR
|-6,31%
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
AUTO1 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 36 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Strategiewandel mit Fokus auf Wachstum habe Bestätigung erhalten, schrieb James Tate am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Die Aussichten für 2026 seien besser als gedacht./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 22:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31,32 €
|
Abst. Kursziel*:
18,14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50,16%
|
Analyst Name::
James Tate
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AUTO1mehr Nachrichten
|
15:59
|Verluste in Frankfurt: MDAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagmittag leichter (finanzen.at)
|
06.11.25
|EQS-DD: AUTO1 Group SE: Markus Boser, Acquisition of 88,377 shares in AUTO1 Group SE through the exercise of 88,408 virtual share options from the Long-Term Incentive Plan 2023 (EQS Group)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel: MDAX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.11.25
|MDAX-Handel aktuell: So performt der MDAX mittags (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
05.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt letztendlich (finanzen.at)