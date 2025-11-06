NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel beruhigte am Mittwochabend nach der volatilen Aktienreaktion auf den Quartalsbericht die Anleger. Höhere Investitionen des Autohändlers bei steigenden Absatzvolumina seien "durchaus ok". Das mittelfristige Volumen- und Margenpotenzial sollte mehr Beachtung finden. Diebel erinnerte an sein "Blue Sky"-Szenario, in dem er den Aktien im Optimalfall sogar 60 Euro zutraut./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 20:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.