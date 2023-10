SDAX-Handel aktuell: SDAX beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone

Letztendlich legten Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich beendete der SDAX den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 12 131,51 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 99,055 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,333 Prozent stärker bei 12 170,71 Punkten in den Freitagshandel, nach 12 130,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 12 112,93 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 218,51 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der SDAX bereits um 1,19 Prozent. Der SDAX stand vor einem Monat, am 27.09.2023, bei 12 541,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2023, erreichte der SDAX einen Stand von 13 737,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2022, wies der SDAX einen Wert von 11 423,71 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 0,389 Prozent aufwärts. Bei 13 880,68 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 973,73 Zählern erreicht.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 6,39 Prozent auf 16,64 EUR), Hypoport SE (+ 5,00 Prozent auf 111,20 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 4,51 Prozent auf 28,95 EUR), STRATEC SE (+ 4,46 Prozent auf 38,65 EUR) und CANCOM SE (+ 4,31 Prozent auf 23,22 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen secunet Security Networks (-28,56 Prozent auf 130,60 EUR), ATOSS Software (-4,08 Prozent auf 200,00 EUR), JOST Werke (-3,18 Prozent auf 42,65 EUR), Wacker Neuson SE (-2,40 Prozent auf 17,06 EUR) und KWS SAAT SE (-2,10 Prozent auf 51,30 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3 301 258 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 8,875 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Unter den SDAX-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 3,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die pbb-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

