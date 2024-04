SDAX-Handel aktuell: SDAX zeigt sich letztendlich schwächer

Der SDAX zeigte sich am Abend mit negativem Vorzeichen.

Der SDAX gab im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,33 Prozent auf 14 212,85 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 115,831 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,198 Prozent höher bei 14 287,97 Punkten, nach 14 259,71 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 14 311,64 Punkte, das Tagestief hingegen 14 204,57 Zähler.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 1,65 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 984,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.01.2024, betrug der SDAX-Kurs 13 750,74 Punkte. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 24.04.2023, bei 13 636,57 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 2,83 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 14 638,48 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 230,25 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Elmos Semiconductor (+ 6,48 Prozent auf 73,90 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 3,09 Prozent auf 7,68 EUR), Vitesco Technologies (+ 3,09 Prozent auf 66,80 EUR), IONOS (+ 2,59 Prozent auf 23,80 EUR) und KWS SAAT SE (+ 1,79 Prozent auf 48,35 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil AUTO1 (-3,16 Prozent auf 4,72 EUR), Dermapharm (-3,08 Prozent auf 31,50 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-2,81 Prozent auf 0,90 EUR), Grand City Properties (-2,67 Prozent auf 9,85 EUR) und PATRIZIA SE (-2,48 Prozent auf 7,85 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Aktuell weist die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 734 043 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die TRATON-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 16,925 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie mit 5,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Schaeffler-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,11 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at