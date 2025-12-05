Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX-Performance im Blick 05.12.2025 17:58:48

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Der TecDAX schloss den Freitagshandel im Plus ab.

Am Freitag tendierte der TecDAX via XETRA schlussendlich 0,64 Prozent höher bei 3 605,18 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 555,628 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,196 Prozent höher bei 3 589,37 Punkten, nach 3 582,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 615,65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 577,61 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0,718 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 561,97 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, wies der TecDAX 3 628,21 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, wurde der TecDAX mit 3 521,87 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 4,90 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 010,36 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,68 Prozent auf 39,04 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,15 Prozent auf 101,40 EUR), Infineon (+ 2,75 Prozent auf 37,51 EUR), CANCOM SE (+ 2,57 Prozent auf 27,95 EUR) und Siemens Healthineers (+ 2,02 Prozent auf 43,51 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-4,13 Prozent auf 34,82 EUR), EVOTEC SE (-2,66 Prozent auf 5,43 EUR), Bechtle (-2,17 Prozent auf 43,32 EUR), PNE (-1,92 Prozent auf 10,20 EUR) und IONOS (-1,88 Prozent auf 26,05 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 998 030 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 237,965 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Deutsche Telekom AGmehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Telekom AGmehr Analysen

28.11.25 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
14.11.25 Deutsche Telekom Buy UBS AG
13.11.25 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
13.11.25 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bechtle AG 43,42 -1,36% Bechtle AG
CANCOM SE 27,85 2,58% CANCOM SE
Deutsche Telekom AG 27,55 0,40% Deutsche Telekom AG
Elmos Semiconductor 100,40 2,55% Elmos Semiconductor
EVOTEC SE 5,47 -1,66% EVOTEC SE
freenet AG 27,84 -0,93% freenet AG
Infineon AG 37,45 2,77% Infineon AG
IONOS 26,20 -1,50% IONOS
PNE AG 10,20 -0,58% PNE AG
SAP SE 212,00 0,21% SAP SE
Siemens Healthineers AG 43,29 1,81% Siemens Healthineers AG
SMA Solar AG 34,78 -3,76% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 38,64 5,23% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 5,56 -0,18% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 607,88 0,71%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:02 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12:40 KW 49: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
05.12.25 KW 49: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen