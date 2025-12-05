TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Am Freitag tendierte der TecDAX via XETRA schlussendlich 0,64 Prozent höher bei 3 605,18 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 555,628 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,196 Prozent höher bei 3 589,37 Punkten, nach 3 582,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 615,65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 577,61 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0,718 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 561,97 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, wies der TecDAX 3 628,21 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, wurde der TecDAX mit 3 521,87 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 4,90 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 010,36 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,68 Prozent auf 39,04 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,15 Prozent auf 101,40 EUR), Infineon (+ 2,75 Prozent auf 37,51 EUR), CANCOM SE (+ 2,57 Prozent auf 27,95 EUR) und Siemens Healthineers (+ 2,02 Prozent auf 43,51 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-4,13 Prozent auf 34,82 EUR), EVOTEC SE (-2,66 Prozent auf 5,43 EUR), Bechtle (-2,17 Prozent auf 43,32 EUR), PNE (-1,92 Prozent auf 10,20 EUR) und IONOS (-1,88 Prozent auf 26,05 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 998 030 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 237,965 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at