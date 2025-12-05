Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|MDAX-Performance im Fokus
|
05.12.2025 15:59:09
Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester
Am Freitag bewegt sich der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,45 Prozent höher bei 29 729,05 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 344,520 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,153 Prozent auf 29 642,35 Punkte an der Kurstafel, nach 29 597,02 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des MDAX lag heute bei 29 877,29 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 559,25 Punkten erreichte.
MDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 0,408 Prozent. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 05.11.2025, mit 29 374,55 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 011,98 Punkten auf. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 05.12.2024, den Wert von 27 132,80 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 15,59 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 23 135,20 Punkten.
MDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Delivery Hero (+ 4,87 Prozent auf 19,49 EUR), RENK (+ 3,65 Prozent auf 51,26 EUR), thyssenkrupp (+ 3,41 Prozent auf 9,52 EUR), K+S (+ 2,74 Prozent auf 12,01 EUR) und Knorr-Bremse (+ 2,65 Prozent auf 91,05 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Gerresheimer (-1,98 Prozent auf 25,72 EUR), Sartorius vz (-1,55 Prozent auf 253,30 EUR), Nemetschek SE (-1,54 Prozent auf 93,00 EUR), Bechtle (-1,40 Prozent auf 43,66 EUR) und IONOS (-1,32 Prozent auf 26,20 EUR).
MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 2 569 202 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 42,280 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick
Die TeamViewer-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,81 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.mehr Nachrichten
|
05.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX nachmittags steigen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
05.12.25
|MDAX aktuell: MDAX beginnt Freitagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.12.25
|TecDAX aktuell: TecDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
04.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im TecDAX (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.12.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX im Aufwind (finanzen.at)
|
03.12.25
|XETRA-Handel MDAX zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Sartorius AG Vz.mehr Analysen
|22.10.25
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.25
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.10.25
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.25
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.10.25
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.25
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|08.10.25
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.25
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|43,42
|-1,36%
|Delivery Hero
|19,91
|7,45%
|Gerresheimer AG
|25,74
|-1,23%
|IONOS
|26,20
|-1,50%
|K+S AG
|11,85
|1,89%
|Knorr-Bremse
|90,45
|2,20%
|Nemetschek SE
|92,85
|-1,33%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|47,82
|2,44%
|RENK
|51,76
|4,08%
|RTL
|33,40
|1,21%
|Sartorius AG Vz.
|252,60
|-0,63%
|TeamViewer
|5,56
|-0,18%
|thyssenkrupp AG
|9,40
|2,02%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|29 696,45
|0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.