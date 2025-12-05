Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Am Freitag bewegt sich der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,45 Prozent höher bei 29 729,05 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 344,520 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,153 Prozent auf 29 642,35 Punkte an der Kurstafel, nach 29 597,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 29 877,29 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 559,25 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 0,408 Prozent. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 05.11.2025, mit 29 374,55 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 011,98 Punkten auf. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 05.12.2024, den Wert von 27 132,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 15,59 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 23 135,20 Punkten.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Delivery Hero (+ 4,87 Prozent auf 19,49 EUR), RENK (+ 3,65 Prozent auf 51,26 EUR), thyssenkrupp (+ 3,41 Prozent auf 9,52 EUR), K+S (+ 2,74 Prozent auf 12,01 EUR) und Knorr-Bremse (+ 2,65 Prozent auf 91,05 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Gerresheimer (-1,98 Prozent auf 25,72 EUR), Sartorius vz (-1,55 Prozent auf 253,30 EUR), Nemetschek SE (-1,54 Prozent auf 93,00 EUR), Bechtle (-1,40 Prozent auf 43,66 EUR) und IONOS (-1,32 Prozent auf 26,20 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 2 569 202 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 42,280 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,81 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at