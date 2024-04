SDAX-Handel aktuell: So bewegt sich der SDAX aktuell

Der SDAX sinkt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,14 Prozent auf 14 134,73 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 118,235 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,097 Prozent höher bei 14 168,62 Punkten in den Handel, nach 14 154,96 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14 061,69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 14 168,62 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der SDAX bereits um 1,20 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, einen Wert von 13 857,04 Punkten auf. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 03.01.2024, einen Wert von 13 440,68 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.04.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 125,99 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 2,27 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 441,67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Befesa (+ 5,34 Prozent auf 33,12 EUR), GFT SE (+ 4,28 Prozent auf 28,00 EUR), CANCOM SE (+ 4,17) Prozent auf 28,98 EUR), Mutares (+ 3,62 Prozent auf 38,65 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,18 Prozent auf 20,58 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil ADTRAN (-5,09 Prozent auf 5,22 USD), SCHOTT Pharma (-3,09 Prozent auf 38,92 EUR), STRATEC SE (-2,66 Prozent auf 36,65 EUR), thyssenkrupp nucera (-2,36 Prozent auf 13,66 EUR) und AUTO1 (-2,28 Prozent auf 4,20 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 186 718 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 16,670 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Im SDAX verzeichnet die Deutsche Beteiligungs-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Schaeffler-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,12 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at