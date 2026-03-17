Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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17.03.2026 16:16:49

Senior NHS manager who advised Palantir to step down from role

Matthew Swindells was joint chair of four major London hospital trusts while also advising the US tech groupWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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