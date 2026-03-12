Mattel Aktie
WKN: 851704 / ISIN: US5770811025
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12.03.2026 22:30:52
Serenity Capital Management Opens $43 Million Mattel Position
According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated Feb. 17, 2026, Serenity Capital Management Pte. Ltd. initiated a new position in Mattel (NASDAQ:MAT), acquiring 2,385,643 shares. The estimated transaction value was $47.33 million based on the average closing price during the quarter. The quarter-end value of the position also stood at $47.33 million after accounting for market price shifts.This was a new position for the fund, with Mattel representing 12.56% of Serenity’s reportable U.S. equity assets under management after the trade.As of March 12, 2026, Mattel shares were trading at $16.13, down 21.9% over the past year and underperforming the S&P 500 by 43 percentage points.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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