Motorola Solutions Aktie
WKN DE: A0YHMA / ISIN: US6200763075
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07.06.2026 14:25:00
Server-Lizenz abgelaufen: Motorola-App streikt
Die MotoSync+-App dient eigentlich dazu, Motorola-Router zu steuern. Doch App-Probleme machen die Router teilweise sogar unbenutzbar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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