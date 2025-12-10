SFS Aktie

SFS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302

10.12.2025 07:03:15

SFS festigt Marktposition im Handelsgeschäft

SFS Group Schweiz AG / Schlagwort(e): Ankauf
SFS festigt Marktposition im Handelsgeschäft

10.12.2025 / 07:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Hoffmann SE, ein Unternehmen der SFS Group, übernimmt die drei Partnerunternehmen Gödde GmbH, Oltrogge Werkzeuge GmbH und Hch. Perschmann GmbH. Der Vollzug der Transaktionen wird unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe bis Ende März 2026 erwartet. Mit diesen strategischen Akquisitionen werden der direkte Marktzugang in Europa ausgebaut und Synergiepotenziale genutzt.

Medien & Newsroom

Freundliche Grüsse

Benjamin Sieber
Valentina Dönz

Corporate Communications

SFS Group AG
Rosenbergsaustrasse 8, CH-9435 Heerbrugg
T +41 71 727 62 48
corporate.communications@sfs.com     
sfs.com


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: SFS Group Schweiz AG
Rosenbergsaustrasse 8
9435 Heerbrugg
Schweiz
Telefon: +41717275151
E-Mail: corporate.communications@sfs.com
Internet: www.sfs.com
ISIN: CH0239229302
Valorennummer: 23922930
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2242928

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2242928  10.12.2025 CET/CEST

