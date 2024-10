SGL Carbon-Aktie sinkt: Längere Durststrecke bei Carbonfasern voraus

Die Nachfrage dürfte sich in den nächsten Monaten nicht erholen und die Absatzpreise über das Jahr 2025 hinaus auf einem niedrigen Niveau bleiben, wie SGL Carbon am Donnerstag mitteilte. Die erwartete Verbesserung der Umsatz- und Ertragslage dürfte sich verzögern, die Mittelfristplanung will der Konzern überarbeiten. Im vierten Quartal dürften Wertberichtigungen von 60 bis 80 Millionen Euro anfallen. Die im SDAX notierte Aktie fiel via XETRA zunächst spürbar, reduzierte danach aber ihre Verluste und gab zuletzt 0,95 Prozent auf 5,20 Euro ab.

Die Wiesbadener haben vorläufigen Zahlen zufolge in den ersten neun Monaten mit 781,9 Millionen Euro knapp fünf Prozent weniger Umsatz erzielt als im Vorjahreszeitraum. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ging von 130 auf 127,6 Millionen Euro zurück. Die anhaltende Nachfrageschwäche bei Carbonfasern sowie das vorzeitige Ende eines Kundenvertrags in der Sparte Composite Solutions hätten die Entwicklung belastet, hieß es. Detaillierte Zahlen legt das Unternehmen am 7. November vor.

/men/mis

WIESBADEN (dpa-AFX)