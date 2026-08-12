Shelly steigert Gewinn deutlich

SOFIA (dpa-AFX) - Shelly hat unter anderem dank einer verbesserten Produktmischung deutlich mehr verdient. Im ersten Halbjahr legte die Bruttomarge von 55,8 auf 61,2 Prozent zu, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um 45,6 Prozent auf 17,7 Millionen Euro, die entsprechende Marge legte um 3,4 Prozentpunkte auf 26 Prozent zu. Unter dem Strich sprang der Gewinn um mehr als die Hälfte auf 15,4 Millionen Euro hoch. Mitte Juli hatte der bulgarische Anbieter von Lösungen im Bereich Internet der Dinge und Smart Home bereits ein Umsatzplus von rund 27 Prozent auf 68,3 Millionen Euro gemeldet.

"Mit einem umfangreichen Produktstart-Programm für die zweite Jahreshälfte, einem weiter wachsenden Installateur-Netzwerk und der vollständigen Integration von Shelly Tech sind wir gut positioniert, unsere Jahresprognose zu erfüllen", sagte Co-Chef Wolfgang Kirsch laut Mitteilung. Shelly rechnet für 2026 weiterhin mit einem Umsatz von 195 bis 205 Millionen Euro und einem Ebit von 47 bis 52 Millionen Euro.

Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate legte der Kurs um rund 0,5 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss zu./jha/nas