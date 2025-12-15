PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
|
15.12.2025 04:33:00
Should Passive-Income Investors Buy PepsiCo Stock Before 2026?
Passive income investors are attracted to PepsiCo's (NASDAQ: PEP) robust dividend payments.*Stock prices used were the afternoon prices of Dec. 9, 2025. The video was published on Dec. 11, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PepsiCo Inc.mehr Nachrichten
|
11.12.25
|S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PepsiCo-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
10.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
10.12.25
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
10.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
09.12.25
|PepsiCo reaches deal with activist Elliott to stave off proxy fight (Financial Times)
|
05.12.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.12.25
|S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PepsiCo von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.12.25
|Coca-Cola, Pepsico, WK Kellogs: San Francisco verklagt Hersteller von Industrie-Essen (Spiegel Online)
Analysen zu PepsiCo Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PepsiCo Inc.
|127,06
|0,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX & DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex abwärts tendierte. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss im Minus. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.