AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
26.11.2025 10:13:00
Should You Buy Advanced Micro Devices (AMD) Stock After Its 23% Drop?
Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) supplies chips for everything from computers to game consoles to cars. However, the company's main focus right now is beating Nvidia (NASDAQ: NVDA) in the market for data center chips, specifically the graphics processing units (GPUs) used in artificial intelligence (AI) development.Nvidia's GPUs continue to lead the industry, but AMD's newest releases are being snapped up by some of the world's biggest tech companies because of their solid performance and relatively low cost of ownership.AMD stock has plummeted 23% from its recent record high amid the sell-off in the broader market. Could this be the ultimate buying opportunity for investors?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
