WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
01.12.2025 13:51:00
Should You Buy Costco Before 2026?
Shares of Costco Wholesale (NASDAQ: COST) have climbed an impressive 135% in the past five years (as of Nov. 26). This huge gain puts it significantly ahead of the S&P 500 index. Investors are wondering if the good times will continue. Should you buy this retail stock before 2026?Image source: Getty Images.Valuation can be a powerful tailwind for investors. However, this requires the starting valuation to be attractive, allowing room for multiple expansion. Costco doesn't fit the description. Its shares trade at a nosebleed price-to-earnings ratio of 50. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
