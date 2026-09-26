Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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26.09.2026 21:29:00

Should You Buy Nike Stock Before Oct. 1?

Nike (NYSE: NKE) is set to report its earnings for the first quarter of fiscal 2027 (ended Aug. 31) on Oct. 1. Its stock has plunged to a 12-year low as strategic missteps and rising competition led to a decline of almost 80% from its 2021 peak. This culminated in Nike's removal from the S&P 100 index earlier in September.

Admittedly, bargain hunters may want to come in and add shares of the consumer discretionary stock. Nonetheless, investors should probably refrain from buying shares before the Oct. 1 report, and here's why.

Image source: The Motley Fool.

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25.09.26 Nike Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.09.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
17.09.26 Nike Neutral UBS AG
09.09.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
31.08.26 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
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Nike Inc. 31,37 -0,68% Nike Inc.

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