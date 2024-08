SIG Group AG: Verbesserung der Kennzahlen im zweiten Quartal

SIG Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

30. Juli 2024

Ergebnisse 1. Halbjahr 2024

Verbesserung der Kennzahlen im zweiten Quartal

Umsatzwachstum in Q2 2024 währungsbereinigt +5,7% (währungsbereinigt und zu konstanten Kunststoffpreisen[1] +5,4%), nach 0% Wachstum in Q1 2024

Umsatzwachstum im Halbjahr währungsbereinigt +3,0% (währungsbereinigt und zu konstanten Kunststoffpreisen 1 +2,9%)

+2,9%) Bereinigte EBITDA-Marge in Q2 2024 25,1% (Q2 2023: 25,7%); +360 Basispunkte gegenüber Q1 2024

Bereinigte EBITDA-Marge im Halbjahr 23,5%; (H1 2023: 24,9%)

Ausblick für 2024 aktualisiert:

Umsatzwachstum[2] von etwa 4%, +/- 50 Basispunkte (bisher: unteres Ende der Spanne von 4-6 %)

Bereinigte EBITDA-Marge am unteren Ende der Spanne von 24-25% (bisher: untere Hälfte der Spanne von 25-26%)

Mittelfristige Ziele bestätigt: Umsatzwachstum2 in der oberen Hälfte der Spanne von 4-6%, bereinigte EBITDA-Marge über 27%, Nettoinvestitionen 7-9% des Umsatzes

Samuel Sigrist, CEO: "Im bisherigen Jahresverlauf haben wir im Geschäft mit Kartonpackungen ein starkes Wachstum erzielt, während das Bag-in-Box-Geschäft deutlich unter unseren Erwartungen lag. Der Umsatz von Bag-in-Box in Nordamerika litt unter der vorübergehend schwachen Verbrauchernachfrage, insbesondere im Foodservice-Bereich, und die Produktion war aufgrund einer länger als erwartet dauernden Werkverlagerung von Kanada in die USA eingeschränkt. Massnahmen sind eingeleitet und wir erwarten, dass sich das Bag-in-Box-Geschäft von Quartal zu Quartal verbessern wird. Unsere Prognose für das Umsatzwachstum und die bereinigte EBITDA-Marge für 2024 haben wir entsprechend aktualisiert.

Wir sind erfreut über unsere Cross-Selling-Pipeline, die weiter an Dynamik gewinnt. Wir entwickeln weiter innovative Lösungen und expandieren geografisch. Dies wird das nachhaltige Wachstum des Geschäfts mit Bag-in-Box- und Standbeutel-Lösungen unterstützen. Unser Geschäft mit Kartonpackungen entwickelt sich weiterhin positiv und gewinnt Marktanteile. Wir gehen davon aus, dass wir bis zum Ende des Jahres mindestens 75 zusätzliche Abfüllanlagen platziert haben werden."

Kennzahlen



(in EUR Mio. oder %) Sechs Monate

bis

30. Juni

2024 Sechs Monate

bis

30. Juni

2023 Drei Monate

bis

30. Juni

2024 Drei Monate

bis

30. Juni

2023 Gesamtumsatz 1,573.2 1,540.0 851.7 811.0 Bereinigtes EBITDA 369.5 383.7 214.3 208.7 Bereinigte EBITDA-Marge 23.5% 24.9% 25.1% 25.7% EBITDA 393.6 350.1 259.4 183.9 Bereinigtes EBIT 236.1 256.2 147.6 142.9 EBIT 185.0 147.4 155.3 80.5 Bereinigtes Nettoergebnis 120.2 144.4 80.5 79.7 Nettoergebnis 84.9 52.6 92.0 29.6

(118.0) Freier Cashflow (76.6) (213.2) 24.1 (118.0) Verwässerter Gewinn pro Aktie (EUR) 0.22 0.14 - - Bereinigter verwässerter Gewinn pro Aktie (EUR) 0.31 0.38 - -



Umsatzanteile

(in EUR Mio.) Sechs Monate

bis 30. Juni

2024 Sechs Monate

bis 30. Juni

2023 Geschäft mit Kartonpackungen 1,302.0 1,230.0 Geschäft mit Bag-in-Box und Standbeuteln 271.2 310.0 Gesamtumsatz 1,573.2 1,540.0

Der Umsatz aus dem Geschäft mit Kartonpackungen umfasst aseptische Kartonverpackungslösungen und gekühlte Kartonverpackungslösungen in Asien. Der Umsatz aus dem Geschäft mit Kartonpackungen stieg im ersten Halbjahr im Vergleich zur Vorjahresperiode währungsbereinigt um 6,7%. Der Umsatz im Geschäft mit Bag-in-Box und Standbeuteln ging im ersten Halbjahr währungsbereinigt und zu konstanten Kunststoffpreisen um 12,2% zurück.



Umsatz nach Regionen: 1. Halbjahr 2024





Sechs Monate

bis

30. Juni

2024 Sechs Monate

bis

30. Juni

2023 Änderung

(in EUR Mio. oder %) Aus-

gewiesen Währungs-

bereinigt Europa 516.6 486.5 6.2% 6.4% Indien, Naher Osten, Afrika (IMEA) 220.7 199.8[3] 10.4% 11.0% Asien-Paztifik (APAC) 416.4 418.13 (0.4%) 2.7% Nord- und Südamerika 419.4 435.3 (3.7%) (4.1%) Konzernfunktionen 0.1 0.3 Gesamtumsatz 1,573.2 1,540.0 2.2% 3.0%

Umsatz nach Regionen: 2. Quartal 2024





Drei Monate

bis

30. Juni

2024 Drei Monate

bis

30. Juni

2023 Änderung

(in EUR Mio. oder %) Aus-

gewiesen Währungs-

bereinigt Europa 265.7 248.6 6.9% 7.0% IMEA 130.1 103.63 25.5% 25.4% APAC 230.9 238.73 (3.2%) (1.2%) Nord- und Südamerika 224.9 220.0 2.2% 2.3% Konzernfunktionen 0.1 0.1 Gesamtumsatz 851.7 811.0 5.0% 5.7%



Europa

Im ersten Halbjahr 2024 betrug das Umsatzwachstum in Europa währungsbereinigt 6.4% bzw. 6,6% währungsbereinigt und zu konstanten Kunststoffpreisen.

Das Wachstum wurde getrieben vom Geschäft mit aseptischen Kartonpackungen für Milchprodukte. Neue Abfüllanlagen wurden in Betrieb genommen und es wurde mehr Milch aseptisch verarbeitet.

SIG gewinnt in Europa weiterhin Aufträge für neue Abfüllanlagen und geht davon aus, dass 2024 mehr Abfüllanlagen als im Vorjahr platziert werden.

Der Umsatz im Geschäft mit Bag-in-Box und Standbeuteln sank im Vergleich zum starken Vorjahr. Dieses hatte von Verkäufen von Anlagen profitiert, die sich im ersten Halbjahr dieses Jahres nicht wiederholten.

Indien, Naher Osten und Afrika

Im ersten Halbjahr 2024 betrug das Umsatzwachstum für Indien, den Nahen Osten und Afrika (IMEA) währungsbereinigt 11,0% bzw. 11,2% währungsbereinigt und zu konstanten Kunststoffpreisen.

Die Nachfrage nach aseptischen Kartonpackungen lag in Indien weiterhin auf hohem Niveau. Der Bau des ersten indischen Produktionswerks für Kartonmäntel liegt im Zeitplan, so dass die Produktion bis Ende 2024 aufgenommen werden kann.

Verbesserungen in die Lieferkettensituation für die Region Naher Osten und Afrika führten zu einer Erholung des Absatzvolumens im zweiten Quartal.

SIG sicherte sich im Berichtszeitraum eine grosse Anzahl von Verträgen für neue Abfüllanlagen, darunter sechs für Bag-in-Box- und Standbeutel-Lösungen.

Asien-Pazifik

Im ersten Halbjahr 2024 betrug das Umsatzwachstum in der Region Asien-Pazifik währungsbereinigt 2,7% bzw. 2,8% bei konstanten Wechselkursen und zu konstanten Kunststoffpreisen.

Das Umsatzwachstum im zweiten Quartal 2024 in China wurde von einer starken Vorjahresbasis beeinflusst. Während eine gewisse Schwäche bei der Endnachfrage festzustellen ist, gewinnt SIG sowohl bei aseptischen als auch bei gekühlten Kartonpackungen weiterhin Marktanteile hinzu. Im Geschäft mit aseptischen Kartonpackungen arbeitet SIG mit ihren Kunden daran, die Packungsgrössen zu reduzieren, um den Konsumentinnen und Konsumenten preiswertere Produkte anbieten zu können. Bei den gekühlten Kartonpackungen wird das Wachstum durch Produktinnovationen und den nach SIG-Standards verbesserten Kundenservice angetrieben.

In Indonesien und Vietnam setzte sich die Markterholung im zweiten Quartal fort, während das Wachstum in Malaysia vor allem durch neu installierte Abfüllanlagen unterstützt wurde. In diesen Märkten verzeichnete SIG im Berichtszeitraum eine starke Nachfrage nach neuen Abfüllanlagen.

Nord- und Südamerika

Im ersten Halbjahr 2024 ging der Umsatz in der Region Nord- und Südamerika währungsbereinigt um 4,1% zurück, bzw. um 4,9% währungsbereinigt und zu konstanten Kunststoffpreisen

Das Wachstum im Geschäft mit aseptischen Kartonpackungen gewann nach einem verhaltenen Jahresbeginn an Schwung. Der Volumenrückgang bei Bag-in-Box verlangsamte sich im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorquartal. Die Verbrauchernachfrage in den USA bleibt schwach, vor allem im Foodservice-Bereich.

In der ersten Jahreshälfte kam es bei Bag-in-Box aufgrund der Verlagerung eines Werks von Kanada in die USA zu operativen Herausforderungen, die zu Kapazitätsengpässen führten. Entsprechende Massnahmen wurden eingeleitet und es wird eine schrittweise Verbesserung von Quartal zu Quartal erwartet.

Bereinigtes EBITDA

Sechs Monate bis Sechs Monate bis 30. Juni 2024 30. Juni 2023 (in EUR Mio.) Bereinigte

EBITDA-Marge Bereinigtes

EBITDA Bereinigte

EBITDA-Marge Bereinigtes

EBITDA Europa 27.4% 141.6 27.9% 135.7 IMEA 27.3% 60.1 27.8% 55.6 APAC 27.8% 115.9 29.6% 123.7 Nord- und Südamerika 22.1% 92.8 23.8% 103.4 Konzernfunktionen (40.9) (34.7) Total 23.5% 369.5 24.9% 383.7

Das bereinigte EBITDA belief sich im ersten Halbjahr 2024 auf EUR 369,5 Millionen (H1 2023: EUR 383,7 Millionen). Die bereinigte EBITDA-Marge von 23,5% für das Halbjahr (H1 2023: 24,9%) wurde durch ungünstige Währungseffekte beeinträchtigt, welche die Marge um 60 Basispunkte reduzierten. Nach einem verhaltenen ersten Quartal wirkte sich das an Dynamik gewinnende Umsatzwachstum im zweiten Quartal positiv aus. Zudem profitierte SIG bei den Rohmaterialkosten weiterhin von niedrigeren abgesicherten Preisen für Polymere und Aluminium. Allerdings stiegen die Produktionskosten für das erste Halbjahr 2024 aufgrund von Kapazitätsengpässen bei Bag-in-Box und von höheren Vertriebs- und Verwaltungsgemeinkosten, die auf Investitionen in Wachstum, Forschung und Entwicklung sowie die Lohninflation zurückzuführen sind.

Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung des Periodenergebnisses zum EBITDA und zum bereinigten EBITDA:

(in EUR Mio.) Sechs Monate

bis

30. Juni

2024 Sechs Monate

bis

30. Juni

2023 Gewinn / (Verlust) für den Berichtszeitraum 84.9 52.6 Nettofinanzaufwand 71.5 58.5 Steueraufwand 28.6 36.3 Abschreibungen und Amortisationen 208.6 202.7 EBITDA 393.6 350.1 Nicht realisierter Verlust/(Gewinn) aus operativen Derivaten (10.9) 10.9 Restrukturierungskosten, netto 6.9 2.1 Transaktions- und akquisitionsbedingte Kosten 0.8 - Integrationskosten 0.6 7.4 Wertveränderung einer bedingten Gegenleistung (37.5) 12.3 Wertminderungsverluste 15.9 0.9 Andere 0.1 - Bereinigtes EBITDA 369.5 383.7

Das ausgewiesene EBITDA beinhaltet insbesondere die folgenden Positionen:

Ein Wertminderungs- und Restrukturierungsaufwand in Höhe von EUR 19,1 Millionen, vor Steuern, im Zusammenhang mit der Zusammenführung des Produktionsstandortes für gekühlte Kartonpackungen in Shanghai mit dem Produktionsstandort für aseptische Kartonpackungen in Suzhou. SIG plant, die Anlage in Shanghai zu verkaufen, und die Wertminderung steht im Zusammenhang mit dem Rückgang der Immobilienpreise in China.

Ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von EUR 10,9 Millionen aus operativen Derivaten aufgrund von günstigen Absicherungspreisen für Polymere und Aluminium im Vergleich zu den Entwicklungen am Spotmarkt.

Der Rückgang des beizulegenden Zeitwerts der bedingten Gegenleistung in Höhe von EUR 37,5 Millionen reflektiert die geringeren Wachstumsaussichten für das Geschäft mit Bag-in-Box und Standbeuteln im Jahr 2024.

Nettogewinn und bereinigter Nettogewinn

Der bereinigte Nettogewinn belief sich im ersten Halbjahr 2024 auf EUR 120,2 Millionen (H1 2023: EUR 144,4 Millionen). Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist in erster Linie auf ein niedrigeres bereinigtes EBITDA und höhere Zinsaufwendungen zurückzuführen.

Einzelheiten zur Überleitung des Periodenergebnisses auf das bereinigte Nettoergebnis können der nachstehenden Tabelle entnommen werden.

(in EUR Mio.) Sechs Monate

bis

30. Juni

2024 Sechs Monate

bis

30. Juni

2023 Gewinn / (Verlust) für den Berichtszeitraum 84.9 52.6 Nicht liquiditätswirksame Wechselkurseffekten von Darlehen in nicht-funktionaler Währung und realisierte Währungseffekte aus Refinanzierung 0.7 1.4 Amortisation von Transaktionskosten 1.5 2.1 Wertveränderung bei finanzierungsbezogenen Derivaten 0.2 (1.5) Abschreibung und Amortisation Kaufpreisallokation - Onex-Übernahme 51.5 51.7 Amortisation Kaufpreisallokation - übrige Akquisitionen 23.7 23.5 Nettoeffekt der vorzeitigen Rückzahlung des Darlehens 1.6 - Berinigungen EBITDA[4] (24.1) 33.6 Steuereffekte auf oben aufgeführten Positionen (19.8) (19.0) Bereinigtes Nettoergebnis 120.2 144.4

Der grösste Posten bei der Bereinigung des Nettoergebnisses ist die Position Abschreibung und Amortisation Kaufpreisallokation - Onex-Übernahme in Höhe von EUR 51,5 Millionen. Diese ist auf die Akquisition von SIG durch Onex zurückzuführen und wird nach dem ersten Quartal 2025 auslaufen. Die Position Amortisation Kaufpreisallokation - übrige Akquisitionen bezieht sich auf alle anderen Akquisitionen von SIG.

Nettoinvestitionen

(in EUR Mio.) Sechs Monate

bis

30. Juni

2024 Sechs Monate

bis

30. Juni

2023 Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (netto) 61.0 93.4 Abfüllanlagen und damit verbundene Ausrüstung 105.7 129.0 Investitionen 166.7 222.4 Vorauszahlungen (63.8) (51.0) Nettoinvestitionen 102.9 171.4

Die Nettoinvestitionen gingen verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um EUR 68,5 Millionen zurück auf EUR 102,9 Millionen. Der Anteil der Nettoinvestitionen am Umsatz betrug 6,5%. Die Investitionen in Sachanlagen beinhalteten Investitionen in die neuen Produktionswerke für Kartonmäntel in Indien und China, während die Nettoinvestitionen für Abfüllanlagen unter dem Niveau des ersten Halbjahres 2023 lagen. SIG verzeichnet weiterhin eine starke Nachfrage nach Abfüllanlagen und erwartet für 2024 die Platzierung von mehr als 75 neuen Abfüllanlagen.

Freier Cashflow

(in EUR Mio.) Sechs Monate

bis

30. Juni

2024 Sechs Monate

bis

30. Juni

2023 Mittelzufluss aus operativer Tätigkeit 115.9 30.7 Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten (netto) (166.7) (222.4) Zahlung von Leasingverbindlichkeiten (25.8) (21.5) Freier Cashflow (76.6) (213.2)

Die Cashflow-Generierung in der ersten Jahreshälfte reflektiert die typische saisonale Schwankung, die in erster Linie auf die Auszahlung der im Vorjahr aufgelaufenen Kundenprämien zurückzuführen sind. Die Cashflow-Generierung von SIG ist weiterhin auf die zweite Jahreshälfte ausgerichtet.

Die Verbesserung des freien Cashflows im ersten Halbjahr 2024 gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 ist auf ein geringeres Nettoumlaufvermögen und niedrigere Investitionsausgaben zurückzuführen. Die Verringerung des Nettoumlaufvermögens ist auf eine verbesserte Lagerbewirtschaftung und niedrigere Prämienzahlungen an Kunden aufgrund der Volumenentwicklung im Jahr 2023 zurückzuführen.

Verschuldung

Per 30. Juni 2024 Per 31. Dez. 2023 Bruttoschulden 2,771.9 2,457.5 Flüssige Mittel (286.2) 280.9 Nettoverschuldung 2,485.7 2,176.6 Nettoverschuldungsgrad (letzte zwölf Monate) 3.2x 2.7x

Der Nettoverschuldungsgrad zum 30. Juni 2024 betrug 3,2x (30. Juni 2023: 3,4x). Der Anstieg im Vergleich zum 31. Dezember 2023 ist auf die übliche saisonale Entwicklung zurückzuführen. Das Ziel von SIG ist, den Nettoverschuldungsgrad zum 31. Dezember 2024 auf etwa 2,5x zu senken.

Dividende

Die Generalversammlung vom 23. April 2024 beschloss für das Jahr 2023 eine Dividendenausschüttung aus Kapitaleinlagereserven in Höhe von CHF 0.48 CHF pro Aktie. Die am 30. April 2024 ausgeschüttete Dividende belief sich auf EUR 187,8 Millionen. Das Unternehmen beabsichtigt, die Politik des progressiven Wachstums der Dividende pro Aktie beizubehalten und 50 und 60% des bereinigten Nettogewinns auszuschütten.

Ausblick

SIG hat ihren Ausblick für 2024 aktualisiert. Das Unternehmen erwartet ein Umsatzwachstum von etwa 4%5, plus/minus 50 Basispunkte (bisher: unteres Ende der Spanne von 4-6%[5]) und eine bereinigte EBITDA-Marge am unteren Ende der Spanne von 24-25% (bisher: untere Hälfte der Spanne von 25-26%). Die Nettoinvestitionen werden voraussichtlich in der unteren Hälfte der Zielspanne von 7-9% des Umsatzes liegen.

Der übrige Ausblick von SIG für 2024 bleibt unverändert. Die Dividendenausschüttungsquote wird in einer Spanne von 50-60% des bereinigten Nettogewinns erwartet und der bereinigte effektive Steuersatz wird voraussichtlich zwischen 26 und 28% betragen.

SIG bestätigt ihren mittelfristigen Ausblick. Dieser beinhaltet ein Umsatzwachstum5 in der oberen Hälfte der Spanne von 4-6% und eine bereinigte EBITDA-Marge von über 27%. Die Nettoinvestitionen werden voraussichtlich in einer Spanne von 7-9 % des Umsatzes liegen und die Dividendenausschüttungsquote wird zwischen 50 und 60 % des bereinigten Nettogewinns betragen.



[1] Die Auswirkung des Preisanpassungsmechanismus für Kunststoff im Bag-in-Box- und im Standbeutel-Geschäft, durch den die Preisveränderungen bei Kunststoff direkt an die Kunden weitergegeben werden, ist für den Vergleich mit dem Vorjahr nicht berücksichtigt.

[2]Währungsbereinigt und zu konstanten Kunststoffpreisen

[3] Angepasst, gemäss neuer, im Jahresbericht 2023 präsentierter Segmentstruktur

[4] Die verschiedenen Bereinigungen des EBITDA sind der obigen Tabelle zum bereinigten EBITDA zu entnehmen.

[5]Währungsbereinigt und zu konstanten Kunststoffpreisen

