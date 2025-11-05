Silgan Holdings Aktie

Silgan Holdings

WKN: 905418 / ISIN: US8270481091

05.11.2025 13:51:58

Silgan Authorized Share Repurchase Up To $500 Mln Of Stock

(RTTNews) - Silgan Holdings Inc. (SLGN), a packaging solutions provider, Wednesday announced that it is authorized to buy back up to an aggregate of $500 million of the company's stock through December 31, 2029.

"This new authorization replaces our prior authorization which had approximately $25 million remaining for common stock repurchases.", commented Adam Greenlee, chief executive officer of Silgan.

In pre-market activity, Silgan shares are trading at $39.85, up 3.21% on the New York Stock Exchange.

Aktien in diesem Artikel

Silgan Holdings Inc.

Börse aktuell

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

