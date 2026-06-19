Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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19.06.2026 12:02:00
Siri sieht mit: Was steckt hinter Apples neuer Kontextfunktion?
Mit iOS 27 erhält Siri eine neue On-Screen-Awareness-Funktion. In einem Tech-Talk legte Apple dar, wie tiefgreifend dies das Nutzerlebnis verändern soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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