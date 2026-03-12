SiTime Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PUK4 / ISIN: US82982T1060
|
12.03.2026 16:31:54
SiTime Corp Stock Falls 9%
(RTTNews) - Shares of SiTime Corporation (SITM) are falling about 9 percent on Thursday morning trading despite no corporate-related news to influence the movement.
The company's stock is currently trading at $317.06, down 9.65 percent or $33.87, over the previous close of $350.93 on the Nasdaq. It has traded between $105.40 and $446.95 in the past one year.
The stock opened at $341.12 and has climbed as high as $346.65 so far in today's session.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SiTime Corporation Registered Shs
|
03.02.26
|Ausblick: SiTime informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: SiTime stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: SiTime vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: SiTime vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)