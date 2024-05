SIX-Handel: Börsianer lassen SLI am Mittwochnachmittag steigen

Der SLI gewinnt derzeit an Fahrt.

Der SLI steigt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,97 Prozent auf 1 941,39 Punkte. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,223 Prozent fester bei 1 927,06 Punkten, nach 1 922,78 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 1 943,34 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 926,14 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,28 Prozent nach oben. Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 15.04.2024, bei 1 869,68 Punkten. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 15.02.2024, bei 1 833,33 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 15.05.2023, den Wert von 1 802,37 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 10,09 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 1 943,34 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Lonza (+ 4,81 Prozent auf 531,80 CHF), Sonova (+ 3,88 Prozent auf 296,90 CHF), VAT (+ 2,88 Prozent auf 472,30 CHF), ams (+ 2,57 Prozent auf 1,38 CHF) und Straumann (+ 2,38 Prozent auf 122,85 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Lindt (-0,93 Prozent auf 10 640,00 CHF), Swatch (I) (-0,72 Prozent auf 193,25 CHF), Temenos (-0,26 Prozent auf 57,80 CHF), Novartis (+ 0,05 Prozent auf 93,54 CHF) und Richemont (+ 0,07 Prozent auf 136,50 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ams-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 076 633 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SLI mit 247,488 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,22 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

