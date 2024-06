SIX-Handel Das macht der SMI aktuell

Am Montag tendiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 1,15 Prozent tiefer bei 12 114,10 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,414 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,968 Prozent auf 12 136,17 Punkte an der Kurstafel, nach 12 254,76 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 12 202,93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 112,06 Punkten erreichte.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Der SMI stand vor einem Monat, am 10.05.2024, bei 11 753,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, wies der SMI einen Wert von 11 647,14 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, einen Stand von 11 254,42 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,45 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 12 295,18 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Givaudan (+ 0,56 Prozent auf 4 338,00 CHF), Holcim (+ 0,40 Prozent auf 80,30 CHF), Sika (-0,11 Prozent auf 270,60 CHF), Kühne + Nagel International (-0,26 Prozent auf 267,90 CHF) und Geberit (-0,36 Prozent auf 548,80 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Nestlé (-2,12 Prozent auf 95,94 CHF), UBS (-2,01 Prozent auf 27,85 CHF), Swiss Re (-1,58 Prozent auf 111,85 CHF), Partners Group (-1,33 Prozent auf 1 149,50 CHF) und Richemont (-1,27 Prozent auf 148,20 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 027 963 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 261,080 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

