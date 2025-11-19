Nestlé Aktie

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

Erlaubnis 19.11.2025 13:27:00

Frankreich: Nestlé setzt sich im Perrier-Streit zunächst durch - Aktie gewinnt

Frankreich: Nestlé setzt sich im Perrier-Streit zunächst durch - Aktie gewinnt

Nestlé darf Perrier in Frankreich vorerst weiterhin als natürliches Mineralwasser verkaufen.

Ein Gericht in Nanterre hat einen von Konsumentenschützern beantragten vorübergehenden Verkaufsstopp abgelehnt.

Mit dem Urteil, das der Nachrichtenagentur AWP vorliegt, wurden sämtliche Klagen von UFC-Que Choisir zurückgewiesen. Ein Gesundheitsrisiko für Konsumenten konnte nicht in dem für einen Eilantrag erforderlichen Maße bewiesen werden, hieß es. Es sei kein "unmittelbarer Schaden" nachgewiesen worden.

Außerdem verurteilte das Gericht den Verband zur Übernahme der Kosten. UFC-Que Choisir muss 5.000 Euro an Nestlé darf Perrier in Frankreich vorerst weiterhin als natürliches Mineralwasser verkaufen. Waters und zwei Tochtergesellschaften zahlen - darunter diejenige, welche die Perrier-Produktionsstätte in Vergèze im Département Gard betreibt.

Die Konsumentenschutzorganisation UFC-Que Choisir wollte Nestlé in einem Eilantrag untersagen lassen, Perrier wegen angeblich unzulässiger Aufbereitungsverfahren weiter als "natürliches Mineralwasser" zu vertreiben. Es ging um den Vorwurf, das Wasser sei mit Verfahren behandelt worden, die EU-Regeln widersprechen. Nestlé hatte stets erklärt, man habe unter Aufsicht gearbeitet und die Sicherheit sei nie gefährdet gewesen.

Endgültige Klärung steht noch aus

Der schweizerische Lebensmittelriese begrüßte den Entscheid des Gerichts, alle Forderungen von UFC-Que Choisir in diesem Fall zurückzuweisen. Das Urteil bestätigte, "dass die Lebensmittelsicherheit von Perrier-Mineralwasser stets gewährleistet war und dass Perrier-Mineralwasser unter den gegebenen Umständen weiterhin verkauft werden kann", hieß es von Nestlé auf AWP-Anfrage am Dienstagabend.

Bei dem Entscheid handelt es sich allerdings nicht um ein Hauptverfahren, sondern um eine Eilentscheidung, bei der es um vorläufige Maßnahmen wie einen Vertriebsstopp ging. Die endgültige rechtliche Klärung der Zulässigkeit der Bearbeitungsverfahren steht weiterhin aus.

UFC-Que Choisir hatte eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Nanterre gegen Nestlé Waters und verschiedene in den Skandal mutmaßlich verwickelte Akteure eingereicht. "Die Klage wird noch geprüft", so UFC-Que Choisir.

Bedeutender Markt

Der Streit ist Teil eines größeren Skandals um Nestlé Waters, nachdem Anfang 2024 in Frankreich der Einsatz verbotener Filter- und UV-Technik bekannt geworden war. Der Konzern zahlte eine Strafe von zwei Millionen Euro, um ein Verfahren zu vermeiden. Eine Senatsuntersuchung sprach später auch von Vertuschung durch Regierungsstellen.

Hinter dem Streit steht ein bedeutender Markt. Perrier stammt aus einer Quelle in Vergèze im Süden Frankreichs zwischen Montpellier und Nîmes, die seit über 120 Jahren angezapft wird. Beschäftigt sind dort rund 1.000 Personen.

Die Nestlé-Aktie zeigt sich an der SIX zeitweise 0,63 Prozent höher bei 79,76 CHF.

NANTERRE (dpa-AFX)

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com,Taina Sohlman / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Nestlé SA (Nestle)

