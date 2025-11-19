Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
|Kursentwicklung
|
19.11.2025 09:29:14
Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Handelsstart in der Gewinnzone
Um 09:12 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,14 Prozent nach oben auf 2 014,89 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,270 Prozent auf 2 017,60 Punkte an der Kurstafel, nach 2 012,17 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag am Mittwoch bei 2 018,98 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 014,67 Punkten erreichte.
Jahreshoch und Jahrestief des SLI
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Verluste von 1,83 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 2 035,68 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 19.08.2025, einen Wert von 2 022,04 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, wurde der SLI auf 1 902,17 Punkte taxiert.
Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 4,86 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 721,32 Punkten.
Aufsteiger und Absteiger im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Roche (+ 1,24 Prozent auf 310,50 CHF), Nestlé (+ 0,83 Prozent auf 79,92 CHF), Alcon (+ 0,57 Prozent auf 60,28 CHF), Lindt (+ 0,50 Prozent auf 12 040,00 CHF) und Richemont (+ 0,31 Prozent auf 162,45 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Logitech (-0,98 Prozent auf 88,98 CHF), Partners Group (-0,81 Prozent auf 908,60 CHF), Swiss Re (-0,57 Prozent auf 139,40 CHF), Holcim (-0,52 Prozent auf 69,24 CHF) und Swatch (I) (-0,48 Prozent auf 166,40 CHF).
SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Roche-Aktie aufweisen. 130 487 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 247,005 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.
SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,45 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,07 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Swatch (I)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|65,64
|0,67%
|Holcim AG
|77,50
|1,31%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|12 690,00
|-2,08%
|Logitech S.A.
|93,32
|-3,05%
|Nestlé SA (Nestle)
|85,36
|-0,91%
|Partners Group AG
|988,40
|0,14%
|Richemont
|176,00
|0,77%
|Roche AG (Genussschein)
|310,20
|1,14%
|Swatch (I)
|178,00
|-1,03%
|Swiss Re AG
|148,95
|-0,53%
|Temenos AG
|75,50
|-1,56%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|601,20
|0,10%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 020,31
|0,40%
