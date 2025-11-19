Swatch Aktie

Swatch für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151

Kursentwicklung 19.11.2025 09:29:14

Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Handelsstart in der Gewinnzone

Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Handelsstart in der Gewinnzone

Das macht das Börsenbarometer in Zürich morgens.

Um 09:12 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,14 Prozent nach oben auf 2 014,89 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,270 Prozent auf 2 017,60 Punkte an der Kurstafel, nach 2 012,17 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Mittwoch bei 2 018,98 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 014,67 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Verluste von 1,83 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 2 035,68 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 19.08.2025, einen Wert von 2 022,04 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, wurde der SLI auf 1 902,17 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 4,86 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 721,32 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Roche (+ 1,24 Prozent auf 310,50 CHF), Nestlé (+ 0,83 Prozent auf 79,92 CHF), Alcon (+ 0,57 Prozent auf 60,28 CHF), Lindt (+ 0,50 Prozent auf 12 040,00 CHF) und Richemont (+ 0,31 Prozent auf 162,45 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Logitech (-0,98 Prozent auf 88,98 CHF), Partners Group (-0,81 Prozent auf 908,60 CHF), Swiss Re (-0,57 Prozent auf 139,40 CHF), Holcim (-0,52 Prozent auf 69,24 CHF) und Swatch (I) (-0,48 Prozent auf 166,40 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Roche-Aktie aufweisen. 130 487 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 247,005 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,45 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,07 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Alcon AG 65,64 0,67% Alcon AG
Holcim AG 77,50 1,31% Holcim AG
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 12 690,00 -2,08% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 93,32 -3,05% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 85,36 -0,91% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 988,40 0,14% Partners Group AG
Richemont 176,00 0,77% Richemont
Roche AG (Genussschein) 310,20 1,14% Roche AG (Genussschein)
Swatch (I) 178,00 -1,03% Swatch (I)
Swiss Re AG 148,95 -0,53% Swiss Re AG
Temenos AG 75,50 -1,56% Temenos AG
Zurich Insurance AG (Zürich) 601,20 0,10% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 020,31 0,40%

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

