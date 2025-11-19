Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Handelsstart in der Gewinnzone

Um 09:12 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,14 Prozent nach oben auf 2 014,89 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,270 Prozent auf 2 017,60 Punkte an der Kurstafel, nach 2 012,17 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Mittwoch bei 2 018,98 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 014,67 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Verluste von 1,83 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 2 035,68 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 19.08.2025, einen Wert von 2 022,04 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, wurde der SLI auf 1 902,17 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 4,86 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 721,32 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Roche (+ 1,24 Prozent auf 310,50 CHF), Nestlé (+ 0,83 Prozent auf 79,92 CHF), Alcon (+ 0,57 Prozent auf 60,28 CHF), Lindt (+ 0,50 Prozent auf 12 040,00 CHF) und Richemont (+ 0,31 Prozent auf 162,45 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Logitech (-0,98 Prozent auf 88,98 CHF), Partners Group (-0,81 Prozent auf 908,60 CHF), Swiss Re (-0,57 Prozent auf 139,40 CHF), Holcim (-0,52 Prozent auf 69,24 CHF) und Swatch (I) (-0,48 Prozent auf 166,40 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Roche-Aktie aufweisen. 130 487 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 247,005 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,45 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,07 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie an.

